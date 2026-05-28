La Conviviale dei Soci 2026 fa il punto sui traguardi raggiunti

Mercoledì 27 maggio 2026 si è tenuta la Conviviale dei Soci 2026 del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma nell'Auditorium di Chiesi Farmaceutici. Durante l'evento sono stati presentati i risultati raggiunti dall'organizzazione nel corso dell'ultimo anno. La riunione ha coinvolto i soci e ha illustrato le attività portate avanti e gli obiettivi conseguiti.

Si è svolta mercoledì 27 maggio 2026, la Conviviale dei Soci 2026 del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, nell'Auditorium di Chiesi Farmaceutici. Un incontro tra imprese, comunità e territorio per intrecciare risultati, nuovi progetti e sfide verso città più verdi, sane e resilienti.«Oggi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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