L'Unione Europea ha approvato il trasferimento di fondi a sostegno dell'Ucraina, mentre il governo di Kyiv ha deciso di espellere i militari svedesi presenti nel paese. Non sono stati forniti dettagli sul motivo dell'espulsione. La regione lungo il confine orientale ucraino rimane stabile, con pochi movimenti militari visibili. La decisione di Kyiv segue un aumento delle tensioni tra le due nazioni e segnala una possibile riconsiderazione della presenza di forze straniere nel paese.

Anche se poco si muove lungo il confine orientale ucraino, quello lungo cui si staglia la linea del fronte che separa le forze di Kyiv da quelle id Mosca, sul versante opposto sembra che si stia verificando esattamente la dinamica opposta, con le distanze tra il Paese post-sovietico e l’Unione Europea che si riducono sempre di più. La Verkhovna Rada ha ratificato oggi l’accordo con l’Unione Europea per un prestito fino a 90 miliardi di euro destinato al biennio 2026-2027, aprendo la strada ai primi versamenti previsti per giugno. “Congratulazioni al parlamento ucraino e al team di Zelensky per la rapidità con cui hanno portato a termine il lavoro di ratifica”, è il commento scritto dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen su X. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Kyiv incassa fondi europei e caccia svedesi. Le ultime novità

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