Jovanotti e la Cittadella della Pace così la presenta sui social aspettando l' evento dello YouTopic Fest

Un video per parlare di pace, di Rondine e dei suoi progetti. Lo ha realizzato e diffuso sui suoi canali social Jovanotti. L'artista il pomeriggio del 7 giugno sarà indatti nella “cittadella della pace” per una “festa di fine anno scolastico e inizio estate”. “Al termine di una tre giorni di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Destinazione Pace, a Rondine la festa finale di YouTopic Fest con JovanottiIl 7 maggio 2026, a Rondine, si è svolta la festa finale di YouTopic Fest, con la partecipazione di Jovanotti.

YouTopic Fest 2026, a Rondine la festa finale. Jovanotti ospite speciale per la paceIl YouTopic Fest 2026 si conclude a Rondine con una festa finale che vede tra gli ospiti Jovanotti, che si esibirà come artista speciale per...

Temi più discussi: YouTopic Fest: a Rondine l’inquietudine del presente prova a trasformarsi in cultura di pace; A Rondine l’inquietudine della guerra diventa dialogo nel festival YouTopic con Jovanotti e Mancuso; YouTopicFest. L’appello di Rondine: Noi motore di pace; Jovanotti, Michele Serra, Amara e Giovanni Caccamo a Rondine: come partecipare.

YouTopic Fest 2026 Inquietudine: come custodire la scintilla dell'umano. Di questo e molto altro si parlerà dal 4 al 7 giugno nel borgo di Rondine (Arezzo). Evento promosso da Rondine Cittadella della Pace nell’ambito di Giovanisì. Leggi la news su giovani x.com

Pace: Firenze, presentato YouTopic Fest 2026 L’inquietudine scintilla di vita, dal 4 al 7 giugno a RondineÈ stato presentato oggi in Regione Toscana YouTopic Fest 2026, il festival promosso da Rondine Cittadella della Pace, in programma dal 4 al 7 giugno nel borgo di Rondine, ad Arezzo; realizzato con il ... agensir.it

Pace: You Topic Rondine, il 7 giugno Jovanotti sul palco per sostenere i giovani della Cittadella della paceArezzo si prepara ad accogliere Destinazione Pace, l’evento conclusivo di YouTopic Fest 2026 promosso da Rondine Cittadella della Pace, in programma il prossimo 7 giugno nell’Arena di Janine. Sono ... agensir.it