Italiano saluta risolto il contratto | Ho concluso il mio ciclo a Bologna sono stati 2 anni spettacolari
Vincenzo Italiano ha annunciato di aver concluso il suo ciclo a Bologna dopo due anni, definendo il periodo “spettacolare”. Il Bologna FC 1909 ha confermato di aver raggiunto un accordo con l’allenatore per la risoluzione consensuale del contratto. La comunicazione ufficiale è stata diffusa il 28 maggio 2026. Italiano si è congedato con un messaggio sui social, senza ulteriori dettagli sulla separazione.
Bologna, 28 maggio 2026 – Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. La Società “ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025”. A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera. Attorno alle 15. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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