L’Italia è stata ripescata ai Mondiali al posto del Congo, dopo che quest’ultimo è stato escluso a causa di un’epidemia di Ebola. Il governo ha confermato la richiesta di partecipazione, mentre i tifosi si sono lamentati del rimborso dei biglietti già acquistati. La competizione si apre l’11 giugno con la partita tra Messico e Sudafrica, mentre rimangono incerte le partecipazioni di Congo e Iran.

Italia ripescata ai Mondiali (al posto del Congo)? L'epidemia di Ebola Giovedì 11 giugno allo stadio Azteca di Città del Messico si apriranno i Mondiali di calcio 2026 con il match tra i padroni di casa e il Sudafrica. L'Italia? La storia (senza lieto fine) la conosciamo bene: gli azzurri sono stati eliminati nella finale dei Playoff dalla Bosnia (ai calci di rigore) e dunque dovranno assistere per la terza volta consecutiva a una edizione della Fifa World Cup dal divano di casa. A meno di un ripescaggio. Ipotesi o chimera che in queste ultime settimane è stata portata avanti in casa di esclusione dell'Iran. E ultimamente per la drammatica epidemia del virus Ebola che sta mettendo in ginocchio il Congo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Italia ripescata ai Mondiali al posto del Congo: l'epidemia di Ebola, la posizione del governo e la polemica sul rimborso dei biglietti...

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ITALIA RIPESCATA AL MONDIALE AL POSTO DEL CONGO GRAZIE ALLEBOLA ORA PARLO IO…

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