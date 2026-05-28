Iran media | abbattuto velivolo Usa nella provincia di Bushehr

(Adnkronos) – Ancora alta tensione tra Iran e Usa. Le difese aeree iraniane avrebbero infatti intercettato e distrutto un "velivolo ostile" nella provincia costiera di Bushehr. Lo riferiscono i media iraniani tra cui la tv iraniana Irib. Una fonte militare citata dall'agenzia iraniana Tasnim ha confermato che "un drone Usa è stato intercettato intorno a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Abbattuto caccia USA in Iran. Il pilota è disperso

Notizie e thread social correlati

Iran, aereo americano abbattuto: il video dei resti del velivoloDomenica, la televisione di Stato iraniana ha trasmesso un video che mostra i resti di un aereo americano abbattuto.

Usa e Israele, raid su impianto petrolchimico in Iran. Missili vicino alla centrale nucleare di Bushehr. Abbattuti due caccia americaniNella regione si sono verificati diversi eventi che coinvolgono le tensioni tra le nazioni.

Temi più discussi: Iran abbatte velivolo ostile Usa, missili e colpi di avvertimento su Hormuz; Crisi a Hormuz, l'Iran annuncia: Abbiamo abbattuto un drone Usa. Il Pentagono: Non è vero; Roland Garros, impresa Arnaldi: batte Tsitsipas e vola al terzo turno; Centcom smentisce l'Iran: 'Nessun velivolo Usa abbattuto'.

Centcom risponde all'annuncio della tv di Stato di Teheran: 'Nessun velivolo Usa è stato abbattuto dall'Iran' #ANSA x.com

Centcom smentisce l'Iran: 'Nessun velivolo Usa abbattuto'Il Comando centrale militare degli Stati Uniti (Centcom) ha categoricamente smentito le recenti notizie diffuse dalla televisione di Stato iraniana, le quali asserivano l'abbattimento di un velivolo a ... it.blastingnews.com

Iran, media: abbattuto drone Usa nella provincia di BushehrLe difese aeree iraniane avrebbero intercettato e distrutto un velivolo ostile nella provincia costiera di Bushehr. Lo riferiscono i media iraniani tra cui la tv iraniana Irib. Una fonte militare ci ... adnkronos.com