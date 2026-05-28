Investite da un' auto davanti al supermercato morta anche la seconda donna
Un’auto ha investito due donne davanti a un supermercato, provocando la loro morte. L’incidente è avvenuto martedì 26 maggio ad Atri. La prima vittima è deceduta sul posto, mentre la seconda donna è morta in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare le due donne. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.
Si aggrava il bilancio del tragico incidente avvenuto nella mattinata di martedì 26 maggio ad Atri, davanti al supermercato Eurospin. Dopo la morte della 79enne Gabriella Pelusi, è deceduta oggi anche l’amica che era con lei, Fiorella Piovani, 75 anni, ricoverata all’ospedale Mazzini di Teramo in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Diciottenne investe due pedoni: il momento dello schianto
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