Investite da un' auto davanti al supermercato morta anche la seconda donna

Notizia in breve

Un’auto ha investito due donne davanti a un supermercato, provocando la loro morte. L’incidente è avvenuto martedì 26 maggio ad Atri. La prima vittima è deceduta sul posto, mentre la seconda donna è morta in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare le due donne. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.