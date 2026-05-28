Incidente tra Panda e moto a Largo San Giacomo un ferito

Un incidente si è verificato nel pomeriggio a Largo San Giacomo, vicino alla farmacia Calcaterra, coinvolgendo una Fiat Panda e un motociclo. Un uomo a bordo del motoveicolo è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dello scontro.

Incidente stradale nel pomeriggio a Largo San Giacomo, nella zona vicina alla farmacia Calcaterra, dove si sono scontrati una Fiat Panda e un motociclo.Ad avere la peggio è stato l’uomo che si trovava alla guida della moto, rimasto ferito nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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