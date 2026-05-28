Inaugurato il ponte di Castellina di Soragna
È stato inaugurato il ponte di Castellina di Soragna, con il passaggio di auto e vespe storiche. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi cittadini, alcuni dei quali rappresentavano associazioni locali. Dopo il passaggio, si è sviluppato un lungo applauso tra i presenti.
Il passaggio di auto e vespe storiche e poi il lungo applauso dei tanti cittadini e cittadine presenti, molti dei quali in rappresentanza delle associazioni del territorio. È stata una festa di comunità l’inaugurazione del nuovo ponte in acciaio di Castellina di Soragna lungo la strada. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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