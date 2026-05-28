Inaugurata la ' Scalinata Letteraria' al Villaggio Scolastico Pierluigi Robino

Notizia in breve

Stamattina è stata inaugurata la nuova 'Scalinata Letteraria' al Villaggio Scolastico di Pontedera. La struttura, realizzata dalle scuole del quartiere, il Liceo XXV Aprile e l’Itis Marconi, consiste in una scala decorata con i titoli dei grandi autori della letteratura. La ristrutturazione è stata completata nelle ultime settimane e aperta al pubblico oggi. La scalinata si trova all’interno del complesso scolastico e rappresenta un elemento decorativo e culturale.