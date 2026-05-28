Il Torino ha annunciato l’avvio di un nuovo ciclo dopo l’esonero di D’Aversa. La panchina sarà affidata a uno tra Aquilani e Abate. La scelta avverrà nelle prossime settimane, con valutazioni basate su dati e statistiche dei due candidati. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata, ma il confronto tra i due tecnici è in corso. La società sta analizzando le candidature per individuare il sostituto più adatto.

E’ pronto a iniziare un nuovo ciclo del Toro: Aquilani o Abate, chi guiderà i granata dopo D’Aversa? Numeri, dati e statistiche sui pretendenti. Il Torino si prepara a voltare pagina: dopo un buon finale di stagione con Roberto D’Aversa, la dirigenza granata ha deciso di aprire un nuovo ciclo. I nomi caldi per la panchina sono quelli di Alberto Aquilani e Ignazio Abate, due profili giovani e ambiziosi, ma con percorsi diversi. Analizziamo i due profili accostati alla panchina dei granata Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Perché separarsi da D’Aversa. Roberto D’Aversa, arrivato a febbraio 2026, ha garantito al Torino una salvezza anticipata e un finale di stagione positivo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Il Toro cambia pelle: via D’Aversa, ora la panchina è un duello tra Aquilani e Abate! Il confronto tra i due candidati

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