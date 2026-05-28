Il tesoro di Matteo Messina Denaro | oltre 200 milioni di euro ecco dove sono stati trovati

Da vanityfair.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati sequestrati oltre 200 milioni di euro di beni riconducibili a Matteo Messina Denaro. La somma comprende immobili, conti bancari e società, trovati in diverse località italiane. L'operazione è stata condotta dopo lunghe indagini e perquisizioni, che hanno portato al recupero di parte del patrimonio accumulato dal boss nel corso di decenni. La scoperta riguarda beni che erano stati nascosti o intestati a prestanome.

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TROVATO IL TESORO DI MATTEO MESSINA DENARO, OLTRE 200 MILIONI DI EURO SEQUESTRATI

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