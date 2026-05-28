Sono stati sequestrati oltre 200 milioni di euro di beni riconducibili a Matteo Messina Denaro. La somma comprende immobili, conti bancari e società, trovati in diverse località italiane. L'operazione è stata condotta dopo lunghe indagini e perquisizioni, che hanno portato al recupero di parte del patrimonio accumulato dal boss nel corso di decenni. La scoperta riguarda beni che erano stati nascosti o intestati a prestanome.

La Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ha arrestato tre persone, componenti della stessa famiglia, e disposto il sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie. Le accuse sono impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall’agevolazione mafiosa. L’indagine è stata coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia e dall’aggiunto Vito Di Giorgio e ha toccato diversi Paesi. «Le investigazioni sono nate da una segnalazione delle Autorità di Andorra relativa a una donna originaria di Campobello di Mazara con importanti disponibilità economiche in quel Paese. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che la stessa... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il tesoro di Matteo Messina Denaro: oltre 200 milioni di euro, ecco dove sono stati trovati

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TROVATO IL TESORO DI MATTEO MESSINA DENARO, OLTRE 200 MILIONI DI EURO SEQUESTRATI

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