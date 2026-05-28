Il risveglio dei giardini di Stupinigi | un percorso guidato alla scoperta del parco storico restaurato

Notizia in breve

Sabato 6 giugno 2026, alle 15.45, si terrà un percorso guidato nei giardini della Palazzina di Caccia di Stupinigi, a Nichelino. L’evento si concentrerà sulla scoperta del parco storico recentemente restaurato, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esplorare gli spazi esterni e conoscere le caratteristiche del recupero effettuato. L’appuntamento è aperto a chi desidera approfondire la storia e le peculiarità del sito, con un’attenzione particolare alla sua riqualificazione.