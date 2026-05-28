Il risveglio dei giardini di Stupinigi | un percorso guidato alla scoperta del parco storico restaurato
Sabato 6 giugno 2026, alle 15.45, si terrà un percorso guidato nei giardini della Palazzina di Caccia di Stupinigi, a Nichelino. L’evento si concentrerà sulla scoperta del parco storico recentemente restaurato, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esplorare gli spazi esterni e conoscere le caratteristiche del recupero effettuato. L’appuntamento è aperto a chi desidera approfondire la storia e le peculiarità del sito, con un’attenzione particolare alla sua riqualificazione.
Sabato 6 giugno 2026, alle ore 15.45, la Palazzina di Caccia di Stupinigi, situata a Nichelino, ospiterà l'appuntamento "Vedere lo spazio, guardare la storia: il risveglio dei giardini di Stupinigi". L'iniziativa, promossa in collaborazione con l'APGI (Associazione Parchi e Giardini d'Italia). 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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