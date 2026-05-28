Il gruppo Sae di Leonardis completa l' acquisizione della Stampa ma John Elkann rimane
Il gruppo Sae di Leonardis ha completato l’acquisizione de La Stampa. La proprietà del giornale è ora del gruppo guidato dall’imprenditore abruzzese Alberto Leonardis. John Elkann rimane coinvolto nella proprietà, ma l’intera testata passa sotto il controllo di Sae. L’operazione è stata finalizzata senza comunicazioni ufficiali aggiuntive. Nessun altro dettaglio è stato reso pubblico riguardo alle modalità dell’acquisto.
Il giornale La Stampa è ufficialmente di proprietà del gruppo Sae, guidato dall'imprenditore abruzzese Alberto Leonardis. Dopo aver sottoscritto l'accordo preliminare a marzo, è stata completata l'operazione di acquisizione del quotidiano e dei rami d'azienda a esso collegati.Chi è Alberto. 🔗 Leggi su Today.it
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La Stampa passa al Gruppo Sae: conclusa l’operazione di acquisizioneIl Gruppo Sae ha completato l’acquisizione del quotidiano, passando ufficialmente alla proprietà del giornale.
Temi più discussi: La Stampa, Alberto Leonardis da oggi editore (insieme con Elkann e Reale Mutua); Mister Tennis e i numeri della Stampa, non chiarisce ma attacca il Giornale; Alla Stampa (giornale di verticali) termina un tavolo; Antenna tratta con Warner Bros Discovery la Cnn italiana.
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