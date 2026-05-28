Il gruppo Sae di Leonardis completa l' acquisizione della Stampa ma John Elkann rimane

Notizia in breve

Il gruppo Sae di Leonardis ha completato l’acquisizione de La Stampa. La proprietà del giornale è ora del gruppo guidato dall’imprenditore abruzzese Alberto Leonardis. John Elkann rimane coinvolto nella proprietà, ma l’intera testata passa sotto il controllo di Sae. L’operazione è stata finalizzata senza comunicazioni ufficiali aggiuntive. Nessun altro dettaglio è stato reso pubblico riguardo alle modalità dell’acquisto.