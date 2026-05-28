Durante il terzo set di una partita di tennis, il giocatore italiano ha accusato un improvviso malore, dicendo di dover vomitare e chiedendo una pausa nello spogliatoio. In precedenza, aveva dominato il match contro un avversario locale, ma le temperature elevate della giornata a Parigi hanno influito sulla sua condizione fisica. La partita è stata interrotta per consentire il recupero del giocatore, che ha poi ripreso il gioco.

Due set avanti e 5-1 nel terzo. La partita in ghiaccio, se non fosse per le temperature record di questo torrido e mai visto, dal punto di vista climatico, maggio parigino. Fin a quel momento, il pericolo annunciato della canicola (peraltro quando entrano in campo a mezzogiorno, la cappa è meno opprimente rispetto ai giorni precedenti) è stato esorcizzato da Sinner con grande intelligenza tattica, cercando di accorciare gli scambi non appena se ne presenta l’occasione, anche con il serve and volley, e poi bevendo con frequenza e integrando durante i cambi di campo, con l’aggiunta di tre cambi delle magliette madide di sudore. La partita è ancora sotto le due ore, la durata ideale in queste condizioni, quando il numero uno del mondo va a servire per il match sul 5-2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il crollo fisico durante il 3° set: "Devo vomitare", poi la pausa in spogliatoio. Sinner, ecco cosa è successo

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