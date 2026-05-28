Il Bisonte Firenze ingaggia la slovena Nika Miloši?

Il Bisonte Firenze ha annunciato l’ingaggio di Nika Miloši, centrale slovena. La giocatrice diventa la prima rappresentante del suo Paese a vestire la maglia del club toscano. La società ha reso noto l’accordo, senza fornire dettagli contrattuali. La scelta mira ad arricchire la rosa con un elemento giovane e di prospettiva. La giocatrice arriva dopo aver disputato esperienze in diverse squadre, e rappresenta un nuovo inserimento nel roster del club.

FIRENZE – Nika Milošic al Il Bisonte Firenze, il club toscano ufficializza l’arrivo della giovane centrale slovena che diventa la prima giocatrice del suo Paese nella storia della società. Nell’ultima stagione in Francia è stata infatti la seconda miglior muratrice del campionato, oltre a disputare la Champions League con il club parigino. Nel suo percorso ha già collezionato esperienze internazionali importanti tra Europei, Mondiali e competizioni europee per club, confermandosi come uno dei prospetti più interessanti del volley sloveno. In maglia fiorentina vestirà il numero 13 e andrà a rinforzare il reparto centrali insieme a Nausica Acciarri, Sara Caruso e Federica Piacentini. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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