I Da Re fotografi da quattro generazioni

Da bergamonews.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cinquantotto milioni di italiani hanno visto almeno una foto-ritratto scattata dai tre fotografi della famiglia Da Re, attivi da quattro generazioni. La loro attività si concentra principalmente sulla ritrattistica, con immagini che hanno accompagnato molte pubblicazioni e mostre. La loro presenza nel settore fotografico si estende su decenni, mantenendo un ruolo di rilievo nel panorama nazionale.

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Cinquantotto milioni di italiani e tutti, nessuno escluso, hanno visto almeno una delle tante foto-ritratto scattate da Umberto, Sandro o Paolo Da Re. La Montessori che appare sulle Mille Lire, fu ritratta da Sandro, nel 1953 a Sombreno, ospite della contessa Agliardi.?Mai, suppongo, un fotografo ha goduto di una tiratura così grande in cambio di niente: tutte quelle Mille Lire in giro e neppure una per i diritti d’autore del fotografo che tuttavia non se ne rammarica e dice ammiccando: “Mi basta la soddisfazione di tale tiratura”. Umberto aveva cominciato per passione, quando ancora i fotografi, con o senza bottega, campavano di ritratti: fototessera, comunioni, matrimoni, neonati con il culetto per aria, impettiti militari che vogliono mandare a casa la foto color seppia, padre-madre-figlio-figlia agghindati della festa per i posteri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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