I 6 ristoranti tra Lago Maggiore e Lago d’Orta con la vista più bella d’Italia | i locali premiati

Sei ristoranti tra Lago Maggiore e Lago d’Orta sono stati riconosciuti per avere le viste più belle d’Italia. La selezione si basa principalmente sulla qualità del paesaggio visibile dai locali, che rappresenta un elemento importante nella scelta dei clienti. Non sono stati specificati altri criteri o dettagli sui riconoscimenti assegnati.

C'è sicuramente il panorama tra i criteri che portano le persone a scegliere un ristorante rispetto a un altro. "Spesso ci si dimentica quanto sono importanti la vista e il contesto", sottolinea Marco Bolasco, l'amministratore di Topic, che ha curato la guida Bella Vista, la prima dedicata ai. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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