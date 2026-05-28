Guardistallo | la comunità saluta il Luogotenente Paolo Loprencipe
La comunità di Guardistallo ha salutato il Luogotenente Paolo Loprencipe, comandante della stazione dei Carabinieri, che si è congedato dopo 41 anni di servizio. L'addio è stato accompagnato da un momento di riconoscimento pubblico. Loprencipe ha concluso la carriera nei ranghi dell'Arma dei Carabinieri, mantenendo un ruolo di comando nella stazione locale. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e della comunità.
L'Arma dei Carabinieri e la comunità di Guardistallo salutano il Luogotenente carica speciale Paolo Loprencipe, comandante della Stazione Carabinieri di Guardistallo, che si congeda dopo 41 anni di onorato servizio.La sua carriera ha rappresentato un punto di riferimento umano e professionale sia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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