Guardistallo | la comunità saluta il Luogotenente Paolo Loprencipe

Notizia in breve

La comunità di Guardistallo ha salutato il Luogotenente Paolo Loprencipe, comandante della stazione dei Carabinieri, che si è congedato dopo 41 anni di servizio. L'addio è stato accompagnato da un momento di riconoscimento pubblico. Loprencipe ha concluso la carriera nei ranghi dell'Arma dei Carabinieri, mantenendo un ruolo di comando nella stazione locale. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e della comunità.