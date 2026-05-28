GPS 2026 form segnalazioni problematiche Genova

L’ufficio scolastico di Genova ha attivato un modulo online per raccogliere segnalazioni sulle problematiche legate alle GPS 202628. La piattaforma permette a docenti e altre figure coinvolte di inviare direttamente le proprie osservazioni. La procedura mira a raccogliere feedback e eventuali criticità sul processo di assegnazione delle supplenze. Il form è disponibile online e può essere compilato da chiunque abbia interesse a segnalare eventuali difficoltà o irregolarità.

L’ufficio Scolastico di Genova ha messo a disposizione un form per segnalare problematiche relative alle GPS 202628. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar Gestire la scuola a fine anno scolastico, tutte le istruzioni per gli adempimenti con 135 circolari e documenti già pronti all’uso da scaricare Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Corre verso il muro durante la lezione, alunno si rompe il braccio, famiglia chiede 10mila euro di danni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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