Un fondo americano ha presentato una nuova offerta per acquistare la proprietà del Napoli. La proposta arriva dopo un tentativo precedente, e il fondo insiste sull’interesse a rilevare la società calcistica. La trattativa riguarda la cessione del club e coinvolge diverse parti interessate. Non sono stati resi noti dettagli economici né tempistiche, ma l’interesse degli investitori statunitensi resta attivo. La proprietà attuale non ha ancora commentato ufficialmente.

Il fondo americano non molla e torna alla carica per l’acquisizione della Ssc Napoli di Aurelio De Laurentiis. Come evidenzia la redazione di SkySport, continuano i contatti tra la dirigenza del Napoli e l’imprenditore americano Mazz Rizzetta per una possibile cessione del club azzurro. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha già respinto la prima proposta ricevuta, ma la cordata statunitense non sembra intenzionata a fare marcia indietro e starebbe preparando una nuova offerta, più alta e strutturata, nel tentativo di convincere il patron azzurro a sedersi al tavolo delle trattative. La situazione resta aperta e in evoluzione, con i potenziali acquirenti pronti a rilanciare per provare a definire quello che sarebbe uno storico passaggio di proprietà per il club azzurro. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Gli americani tornano alla carica per acquistare il Napoli

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