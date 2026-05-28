Ghemme Giacomo Ponti nominato cavaliere del lavoro da Mattarella

Notizia in breve

Il presidente della Repubblica ha nominato un imprenditore come cavaliere del lavoro. La decisione è stata ufficializzata mercoledì 27 maggio attraverso la firma di decreti. La proposta è arrivata dai ministri delle Imprese e dell'Agricoltura, rispettivamente, e riguarda un riconoscimento per l’attività svolta nel settore imprenditoriale. La nomina interessa un cittadino residente in provincia di Novara. La cerimonia di consegna avverrà in una data ancora da definire.