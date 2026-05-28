Ghemme Giacomo Ponti nominato cavaliere del lavoro da Mattarella
Il presidente della Repubblica ha nominato un imprenditore come cavaliere del lavoro. La decisione è stata ufficializzata mercoledì 27 maggio attraverso la firma di decreti. La proposta è arrivata dai ministri delle Imprese e dell'Agricoltura, rispettivamente, e riguarda un riconoscimento per l’attività svolta nel settore imprenditoriale. La nomina interessa un cittadino residente in provincia di Novara. La cerimonia di consegna avverrà in una data ancora da definire.
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato Giacomo Ponti cavaliere del lavoro. La nomina è avvenuta con il ieri, mercoledì 27 maggio, con la firma dei decreti con cui, su proposta del ministro delle Imprese Adolfo Urso e del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, sono. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Notizie e thread social correlati
Orogel, il presidente Bruno Piraccini è stato nominato Cavaliere del Lavoro da Sergio MattarellaIl presidente di Orogel, Bruno Piraccini, è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica.
Si parla di: Ghemme, Giacomo Ponti nominato Cavaliere del Lavoro da Mattarella.
Ghemme, Giacomo Ponti nominato cavaliere del lavoro da MattarellaUn'emozione profonda: il riconoscimento di Sergio Mattarella per l'imprenditore che ha portato l'eccellenza di Ghemme in tutto il mondo ... novaratoday.it
Giacomo Ponti nominato da Mattarella Cavaliere del LavoroRoma, 28 mag. (askanews) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato Giacomo Ponti Cavaliere del Lavoro con Decreto del 27 maggio 2026. Ricevo questa nomina con emozione profonda e ... askanews.it