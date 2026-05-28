Garviel Loken è il primo personaggio a raccontare la tragedia dell’Eresia di Horus. La narrazione si concentra sulla sua prospettiva, offrendo uno sguardo diretto agli eventi che hanno portato alla ribellione e alla lotta tra le forze dell’Imperium e i traditori. Il testo si focalizza sui momenti chiave vissuti dal personaggio, senza aggiunte di interpretazioni o giudizi.

Garviel Loken è il primo punto di vista che ci fa entrare nella grande tragedia dell ‘Eresia di Horus. Attraverso i suoi occhi vediamo il prima e la discesa verso l’abisso della guerra fratricida che incendierà la galassia. Un personaggio epocale che ha il compito di custodire l’anima intrinseca di ciò che furono i Luna Wolves, rendendolo di fatto, l’ultimo lupo lunare. Nell’articolo che segue ci saranno spoiler sull’Eresia di Horus. Fermatevi se non avete letto tutto. Lui c’era. Garviel Loken by Giulio Fanfoni Nato sulla brutale e sotterranea Cthonia, Loken incarnava le virtù migliori dei Luna Wolves: un’efficacia marziale unita a un temperamento calmo, riflessivo e profondamente umano. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Garviel Loken: l’ultimo Luna Wolves

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The Last Luna Wolf

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