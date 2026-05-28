Fumetti musica e creatività | torna Abracadabra per riscoprire i compositori dimenticati

FASANO - Storie cadute nell'oblio, spartiti incompleti e melodie silenziose che tornano a far rumore. A Fasano, il 5 giugno prossimo, si compie una magia archivistica: quella di trasformare assenze in presenze, vuoti in note, silenzi in sinfonie. La Biblioteca di Comunità "Ignazio Ciaia" aderisce. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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