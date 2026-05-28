frittura di pesce quale olio usare e quanto scaldarlo

Per una frittura di pesce riuscita, è importante scegliere un olio con un punto di fumo elevato, come olio di arachidi o di girasole. L'olio deve essere scaldato a circa 180°C, senza superare questa temperatura per evitare che si bruci o produca fumo. La quantità di olio deve essere sufficiente a coprire completamente i pezzi di pesce, e si consiglia di non riempire troppo la padella per mantenere una temperatura costante durante la frittura.

Pochi piatti mettono d’accordo tutti come una buona frittura di pesce, che sembra una ricetta semplice, eppure dietro a un fritto fatto bene si nascondono un paio di segreti da conoscere. La prima riguarda l’olio, la seconda la temperatura, perché purtroppo sbagliare l’uno o l’altro cambia completamente il piatto. Quale olio usare per la frittura di pesce. La risposta non è poi così rigida, perché di oli adatti ce ne sono diversi. Possiamo orientarci sull’olio di semi arachide, che resta uno dei più gettonati, oppure sul classico olio di oliva. C’è però un parametro che conta più di ogni preferenza personale, ed è il cosiddetto punto di fumo, vale a dire la temperatura oltre la quale l’olio comincia a degradarsi, sviluppando sostanze sgradevoli e poco salutari. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Frittura di pesce SUPER CROCCANTE e maionese al limone-super semplice

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E non ti mangi una frittura di pesce x.com

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