Le “archiviste di guerra” di Gaza sono donne che documentano e conservano testimonianze di conflitto attraverso fotografie, ricerche e cura familiare. Tra loro ci sono ricercatrici e madri che preservano la memoria delle devastazioni e delle storie personali. La loro attività si concentra sulla raccolta di immagini e documenti utili a mantenere viva la memoria degli eventi, contribuendo alla ricostruzione storica e alla testimonianza delle conseguenze del conflitto.

L e guerre non distruggono solo le cose: non solo le case, gli ospedali, le scuole. E neppure solo le vite dei singoli. Le guerre possono distruggere anche la memoria dei popoli. È quello che rischia Gaza: mentre il conflitto continua a cancellare quartieri e famiglie, vanno perduti anche i ricordi, i segni della vita delle persone, la loro cultura. Il pericolo è avvertito chiaramente, e in particolare dalle donne, tradizionali custodi della memoria familiare. Per questo tante di loro che ne hanno la possibilità si stanno trasformando in vere e proprie archiviste della guerra. Fotografe, giornaliste, artiste, ricercatrici, madri: stanno raccogliendo immagini, nomi, registrazioni vocali, fotografie di famiglia, ricette, certificati di nascita, oggetti recuperati dalle macerie. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Fotografe, ricercatrici, madri: chi sono le “archiviste di guerra” che salvano la memoria di Gaza

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