Stasera alle 21:30 su Canale 5 va in onda la puntata di Forbidden Fruit. Si tratta dell’episodio trasmesso in prima serata, mentre la serie è già in programmazione nel pomeriggio. La puntata è disponibile anche in streaming. Non sono stati diffusi dettagli sulla trama o sui personaggi coinvolti. La trasmissione si svolge come programmato, senza variazioni rispetto alla programmazione stabilita.

Forbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata. Questa sera, giovedì 28 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Forbidden Fruit, l’amatissima serie tv attualmente in onda nel pomeriggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Ender esce totalmente incolume dall’incidente orchestrato da Sahika: da un flashback si scopre che, il giorno prima, Caner, ha visto manomettere l’auto e l’ha avvisata, cosicché lei, intuendo la trappola, si è protetta scendendo dal van prima dell’incidente. Per farla tacere, Sahika le offre delle azioni della holding, pari al 5%: la proposta alletta Ender che, decisa a radicarsi nell’azienda, si riavvicina ad Halit con la scusa di chiedergli un consiglio, nella speranza di allearsi con lui quando riprenderà in mano i suoi affari. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 28 maggio

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