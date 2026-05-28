Fondi per promuovere la lettura oltre un milione ai Comuni siciliani | risorse anche a Sciacca Menfi e Santa Margherita

Notizia in breve

La Regione siciliana ha destinato 1,2 milioni di euro ai Comuni qualificati come “Città che legge” per il triennio 2024-2026, secondo quanto annunciato dal Centro per il libro e la lettura del ministero della Cultura. Tra le località coinvolte ci sono anche Sciacca, Menfi e Santa Margherita. Le risorse sono destinate a promuovere iniziative legate alla lettura e alla cultura. La suddivisione dei fondi tra i vari Comuni non è ancora stata resa pubblica.