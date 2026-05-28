Fondi per promuovere la lettura oltre un milione ai Comuni siciliani | risorse anche a Sciacca Menfi e Santa Margherita
La Regione siciliana ha destinato 1,2 milioni di euro ai Comuni qualificati come “Città che legge” per il triennio 2024-2026, secondo quanto annunciato dal Centro per il libro e la lettura del ministero della Cultura. Tra le località coinvolte ci sono anche Sciacca, Menfi e Santa Margherita. Le risorse sono destinate a promuovere iniziative legate alla lettura e alla cultura. La suddivisione dei fondi tra i vari Comuni non è ancora stata resa pubblica.
La Regione siciliana stanzia 1,2 milioni di euro a favore dei Comuni che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il triennio 2024-2026, riconoscimento assegnato dal Centro per il libro e la lettura del ministero della Cultura.Il riparto è stato autorizzato dall’assessorato regionale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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