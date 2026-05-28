Fonderie Pisano | al MIMIT un passo concreto verso la soluzione

Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy si è svolto un incontro con il gruppo Pisano, rappresentato da Dino Giordano e Ciro Pisano. Durante la riunione si sono discussi possibili soluzioni per le fonderie Pisano. Nessun dettaglio sulle decisioni prese o sui passi successivi è stato comunicato pubblicamente. La seduta è durata circa quattro minuti.

Tempo di lettura: 4 minuti Il gruppo Pisano, rappresentato da Dino Giordano in qualità di advisor strategico, Ciro Pisano nella veste di Presidente, e il prof. Carotenuto, docente universitario, esperto in materia ambientale, torna con uno spiraglio verso una possibile soluzione dal confronto che si è tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un incontro tecnico di assoluto rilievo sulla vertenza Fonderie Pisano di Salerno. Per il Ministero ha partecipato il dott. Mattia Losego, dirigente della struttura tecnica del Ministro Urso. Per Invitalia era presente il dott. Cafora. La Regione Campania era rappresentata in modo articolato: oltre all’Assessore alle Attività Produttive on. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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