Foglio protocollo la piega che gli studenti non sanno fare Bufera social sui nuovi analfabeti della scuola | Un tutorial anche su questo meritiamo l’estinzione

Un tutorial su come piegare correttamente un foglio protocollo per scrivere un tema ha scatenato una bufera social, con commenti accesi e ironici. La richiesta di istruzioni su un gesto considerato ormai semplice ha sollevato accuse di analfabetismo funzionale tra gli utenti. La discussione si è infiammata con commenti che criticano la perdita di competenze di base tra gli studenti, definendo il fenomeno come un segno di declino culturale.

Piegare un foglio protocollo per scrivere un tema: gesto meccanico per chi ha frequentato la scuola italiana fino a pochi anni fa, oggi oggetto di un acceso scambio di commenti su Facebook. Tutto parte da un reel pubblicato da un’insegnante. Da lì partono i commenti. C’è chi ironizza: “Se serve un tutorial per piegare un foglio protocollo, ci meritiamo l’estinzione”. La frase, secca e provocatoria, raccoglie in poche ore decine di reazioni. Molti docenti raccontano la stessa esperienza. Una commentatrice osserva che dopo sei temi scritti in prima persona, riceve ancora elaborati disposti “come fossero manga”. Una collega aggiunge di doversi “rigirare il foglio tra le mani” persino con ragazzi di quinta superiore, nonostante abbia spiegato l’ordine decine di volte. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ansia a scuola: “ragazzi delle medie che non sanno gestire un compito elementare di autonomia”, “A scuola si va per studiare, l’ascolto e i punti di riferimento si cercano prima in famiglia”. Dibattito sui socialNegli ultimi giorni si è acceso un dibattito sui social riguardo alla crisi emotiva tra i giovani, con particolare attenzione ai ragazzi delle medie...

Bullismo e social, la sfida della scuola: educare gli studenti "al rispetto della dignità della persona umana"Gli studenti di una scuola media di Modigliana hanno partecipato a un incontro con i carabinieri dedicato al tema del rispetto della dignità della...