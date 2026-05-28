Fiorano si interroga sulla contemporaneità dal 4 al 7 giugno torna il festival Essenziale Presente

Da modenatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 4 al 7 giugno 2026 Fiorano Modenese ospiterà la seconda edizione di "EssenzialePresente - dialoghi, visioni, incontri", il festival culturale e della comunità organizzato dal Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con Pandora Rivista (per la parte incontri) e le associazioni del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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