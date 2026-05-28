Fiorano si interroga sulla contemporaneità dal 4 al 7 giugno torna il festival Essenziale Presente
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
Dal 4 al 7 giugno 2026 Fiorano Modenese ospiterà la seconda edizione di "EssenzialePresente - dialoghi, visioni, incontri", il festival culturale e della comunità organizzato dal Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con Pandora Rivista (per la parte incontri) e le associazioni del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: “Evasioni Artistiche”, il festival sul carcere torna a Bergamo dal 3 al 6 giugno
Parma capitale del calcio: dal 5 al 7 giugno torna il Festival della Serie ADal 5 al 7 giugno 2026, Parma ospiterà la terza edizione del “Festival della Serie A”, un evento promosso dalla Lega Calcio Serie A in collaborazione...