A Parigi sono stati dispiegati circa 22.000 agenti di polizia per la finale di Champions League, in risposta a episodi di violenza durante eventi sportivi recenti. La presenza massiccia di forze dell’ordine mira a prevenire incidenti e disordini. Nelle ultime settimane, ci sono stati due decessi, numerosi arresti e danni a veicoli e infrastrutture, con scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La città si prepara a un’ulteriore serata di vigilanza intensificata prima della partita.

Due morti, decine di arresti, auto e mobilio urbano danneggiati, scontri con le forze dell'ordine. E' lo scenario che le autorità vogliono evitare a Parigi, dopo appunto che i festeggiamenti della vittoria della prima Champions League da parte del Psg, un anno fa, degenerarono in tutta la capitale e anche nel resto del Paese. Stavolta, il Ministero degli interni ha deciso di giocare d'anticipo, schierando ben 22mila tra agenti e gendarmi su tutto il territorio nazionale, in previsione di Psg-Arsenal di sabato. Di questi, 8mila sono assegnati nella sola capitale e la sua regione. L'obiettivo è di rendere sicuri i luoghi previsti per i festeggiamenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Finale Champions: a Parigi saranno schierati 22mila agenti per evitare un'altra serata horror

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Inter in finale di Champions ma il Milan vince la seconda stella Accettate

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Usa, agenti dell'ICE schierati all'aeroporto di New Orleans

Corteo ‘No Kings’ a Roma, c’è massima allerta: schierati oltre mille agentiRoma è sotto stretta sorveglianza in vista del corteo denominato “No Kings Italia”.

Temi più discussi: Finale di Champions League – Paris - Arsenal: statistiche e guida alla partita; Champions League: dove vedere la finale del Paris Saint-Germain sui grandi schermi nell'Île-de-France; Come vedere la finale di UEFA Champions League PSG-Arsenal in esclusiva streaming su NOW: come abbonarsi e quanto costa; Luis Enrique: L'Arsenal ha la miglior difesa al mondo. Arteta un amico, alla fine uno di noi piangerà.

PSG-Arsenal è incredibilmente la prima finale Champions tra capitali europee degli ultimi 55 anni, da Ajax-Panathinaikos del 1971 (si escludono i due derby madrileni). Londra ha dovuto aspettare il 2012 per vincere la sua prima Champions, Parigi il 2025. B x.com

Domanda su Parigi (Giorno della Finale di Champions League) reddit

Finale Champions: a Parigi saranno schierati 22mila agenti per evitare un'altra serata horrorDue morti, decine di arresti, auto e strade distrutte, scontri con le forze dell'ordine dopo il trionfo 2025 del Psg sull'Inter: e così il Ministero degli interni francese sabato blinderà la capitale ... msn.com

PSG in finale di Champions, notte di caos a Parigi: 127 fermati e decine di feritiParigi, violenti scontri dopo la qualificazione del PSG alla finale di Champions League: 127 fermati, 34 feriti e tensione con la polizia ... affaritaliani.it