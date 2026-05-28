Finale Champions | a Parigi saranno schierati 22mila agenti per evitare un' altra serata horror

Da gazzetta.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Parigi sono stati dispiegati circa 22.000 agenti di polizia per la finale di Champions League, in risposta a episodi di violenza durante eventi sportivi recenti. La presenza massiccia di forze dell’ordine mira a prevenire incidenti e disordini. Nelle ultime settimane, ci sono stati due decessi, numerosi arresti e danni a veicoli e infrastrutture, con scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La città si prepara a un’ulteriore serata di vigilanza intensificata prima della partita.

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Due morti, decine di arresti, auto e mobilio urbano danneggiati, scontri con le forze dell'ordine. E' lo scenario che le autorità vogliono evitare a Parigi, dopo appunto che i festeggiamenti della vittoria della prima Champions League da parte del Psg, un anno fa, degenerarono in tutta la capitale e anche nel resto del Paese. Stavolta, il Ministero degli interni ha deciso di giocare d'anticipo, schierando ben 22mila tra agenti e gendarmi su tutto il territorio nazionale, in previsione di Psg-Arsenal di sabato.  Di questi, 8mila sono assegnati nella sola capitale e la sua regione. L'obiettivo è di rendere sicuri i luoghi previsti per i festeggiamenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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