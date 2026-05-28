Festa per tutta la famiglia in Piazza Salvo d' Acquisto con la Uisp | torna E-state in piazza

ANCONA- Amicizia, condivisione e solidarietà: una festa per tutta la famiglia è quella organizzata per il 6 giugno ad Ancona, in Piazza Salvo d'Acquisto, dal Comune di Ancona in coorganizzazione con la UISP. L’Amministrazione ha formalizzato l’appuntamento “E.state in piazza” – seconda edizione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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L'EX FIDANZATO DI ZIA NICOLE SCOPRE CHE ASPETTA UN FIGLIO DA SARA! ILARY LO SCOPRE!

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