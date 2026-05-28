Ferretti il Governo valuta il Golden Power per il know-how cinese
Il governo sta valutando l’uso del Golden Power per bloccare il trasferimento di know-how cinese a Ferretti. La decisione nasce dalla possibilità che tecnologie italiane vengano condivise con aziende straniere. Il Ministero della Difesa interviene perché il trasferimento potrebbe interessare settori strategici. Finora non ci sono state conferme ufficiali sul blocco, ma si analizzano le modalità per impedire che le informazioni sensibili finiscano in mani straniere.
? Domande chiave Come potrà il governo bloccare il trasferimento tecnologico verso la Cina?. Perché il Ministero della Difesa deve intervenire sul caso Ferretti?. Quali vincoli imporrà Palazzo Chigi alla nuova gestione di Weichai?. Cosa accadrà al know-how bolognese dopo la vittoria del socio cinese?.? In Breve Weichai ha ottenuto il 52,3% dei voti contro il 47,4% di Kkcg.. Il nuovo AD Anastassov sostituisce Alberto Galassi dopo dodici anni di guida.. Il Ministero della Difesa valuta la capacità produttiva militare del gruppo bolognese.. Il caso richiama il precedente di Pirelli riguardante la sede di Bicocca..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
Ferretti sotto controllo cinese | il Golden Power decide tutto
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