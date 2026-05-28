ferretti il governo valuta il golden power per il know how cinese

Notizia in breve

Il governo sta valutando l’uso del Golden Power per bloccare il trasferimento di know-how cinese a Ferretti. La decisione nasce dalla possibilità che tecnologie italiane vengano condivise con aziende straniere. Il Ministero della Difesa interviene perché il trasferimento potrebbe interessare settori strategici. Finora non ci sono state conferme ufficiali sul blocco, ma si analizzano le modalità per impedire che le informazioni sensibili finiscano in mani straniere.