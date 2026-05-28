+Europa Hallissey occupa la sede del partito e chiede congresso Magi | Misero scontro di potere

Da lapresse.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente di +Europa, Matteo Hallissey, ha occupato con le tende la sede del partito insieme a Benedetto Della Vedova e altri esponenti, chiedendo al segretario Riccardo Magi di convocare un congresso. La protesta si è verificata in risposta a tensioni interne e a quello che i manifestanti definiscono uno scontro di potere. La situazione si è verificata senza altre azioni di forza o coinvolgimenti esterni.

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Tensioni interne a +Europa. Il presidente del partito Matteo Hallissey, insieme a Benedetto Della Vedova e altri esponenti, ha occupato la sede nazionale con le tende chiedendo al segretario Riccardo Magi di convocare al più presto un congresso. LaPresse ha catturato il momento in cui Magi ha fatto il suo ingresso nella sede di via Nazionale, a Roma, vedendo le tende montate nelle stanze: “Staremo per un po’ qui”, gli dice Hallissey mentre i due si salutano. “Beh, ma è bello. È la prima volta che un presidente di partito occupa la sua stessa sede”, risponde Magi, dando vita a un botta e risposta piccato. “È anche la prima volta che un segretario è in minoranza e non si dimette”, replica il presidente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - +Europa, Hallissey occupa la sede del partito e chiede congresso. Magi: “Misero scontro di potere”
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