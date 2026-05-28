Estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 28 maggio 2026 | numeri ritardatari e jackpot

Nell'estrazione di oggi, giovedì 28 maggio 2026, sono stati estratti numeri per Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Sono stati annunciati i numeri ritardatari e il jackpot del Superenalotto. I numeri vincenti sono stati comunicati subito dopo l’estrazione, assieme ai numeri che non si sono ripetuti da più tempo. Nessun dettaglio sui premi o vincite specifiche è stato fornito. La lotteria prosegue con i numeri disponibili sui canali ufficiali.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 28 maggio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 114 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di giovedì 29 Gennaio 2026

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