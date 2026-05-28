Estracom l' assemblea dei soci approva il bilancio d’esercizio 2025

Da anconatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'assemblea dei soci di Estracom, società del Gruppo Estra, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025, con un utile netto di 1,2 milioni di euro. La società opera nel settore delle telecomunicazioni e dei servizi digitali integrati.

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L’assemblea dei Soci di Estracom - società del Gruppo Estra attiva nelle telecomunicazioni e nei servizi digitali integrati - ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025, che si chiude con un utile netto di 1,2 milioni di euro."Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp: iscriviti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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