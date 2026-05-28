Estracom l' assemblea dei soci approva il bilancio d’esercizio 2025
L'assemblea dei soci di Estracom, società del Gruppo Estra, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025, con un utile netto di 1,2 milioni di euro. La società opera nel settore delle telecomunicazioni e dei servizi digitali integrati.
L’assemblea dei Soci di Estracom - società del Gruppo Estra attiva nelle telecomunicazioni e nei servizi digitali integrati - ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025, che si chiude con un utile netto di 1,2 milioni di euro."Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp: iscriviti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie e thread social correlati
Centria: l’Assemblea dei Soci approva il bilancio d’esercizio 2025L’Assemblea dei Soci di Centria, società di distribuzione del gas facente parte del Gruppo Estra, si è riunita l’11 maggio 2026 ad Arezzo.
Estra: l’Assemblea dei Soci approva il bilancio d’esercizio 2025 e la destinazione dell’utileL’assemblea dei soci di una società energetica ha approvato il bilancio d’esercizio relativo all’anno 2025.