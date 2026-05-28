Emergenza climatica al Sud | il nuovo rapporto sulla vulnerabilità

Da ameve.eu 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo rapporto sulla vulnerabilità climatica nel Sud ha evidenziato un aumento delle temperature e una maggiore frequenza di siccità e alluvioni. I dati indicano che molte aree sono particolarmente esposte a eventi meteorologici estremi. Le conseguenze si riflettono sulla stabilità economica locale, con impatti su agricoltura, infrastrutture e risorse idriche. Il documento sottolinea come la regione sia più fragile rispetto ad altre zone del Paese.

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? Domande chiave Quali dati del Rapporto Città-Clima 2026 confermano la fragilità del Sud?. Come influiranno le siccità e le alluvioni sulla stabilità economica locale?. Chi sono gli attori che collaborano per proteggere i borghi isolati?. Come può il progetto ReKAP trasformare la gestione dei rischi urbani?.? In Breve Rapporto Città-Clima 2026 di Legambiente presentato presso l'Aula 003 del Campus Unibas Matera.. Interventi di Antonio Nicoletti, Francesco Panarelli, Giovanni Maragno, Gerardo La Rocca e Rita Orlando.. Chiara Rizzi illustra il Progetto ReKAP per la governance dell'adattamento climatico.. Panel tematici con Daniele Eustachio Fragasso, Pantaleo De Finis e Giovanni Campana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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