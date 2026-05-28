Elezioni comunali 2026 tra eletti ed esclusi | Santoro fornisce i suoi chiarimenti sui seggi

Durante le elezioni comunali del 2026, Dante Santoro, candidato consigliere più votato di Centro Destra a Salerno, ha fornito un chiarimento riguardo ai seggi. Ha spiegato alcuni aspetti tecnici relativi alla distribuzione e assegnazione dei posti, rispondendo alle domande emerse dopo le elezioni. Santoro ha condiviso dettagli specifici sui criteri utilizzati per determinare gli eletti e gli esclusi, senza entrare in analisi o valutazioni personali.

Fornisce un chiarimento tecnico, il candidato consigliere più votato di Centro Destra, a Salerno, Dante Santoro. “Grazie a 1.750 elettori (1739 da dati ufficiali ndr), di cui 900 circa (853 per l'esattezza ndr) hanno scritto Santoro, risulto tra i 32 consiglieri eletti in quanto la lista Prima. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Elezioni comunali 2026: c'è la data

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