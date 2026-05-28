Durante le indagini sul delitto di Garlasco, è emerso che la zia di Andrea Sempio ha un ruolo chiave. La donna, ascoltata dagli inquirenti, ha fornito dettagli sulla famiglia e sui movimenti dell’indagato. Le sue dichiarazioni sono state raccolte come parte delle verifiche sulla sua posizione. La sua identità e le informazioni fornite sono ora al centro dell’attenzione degli investigatori.

Negli ultimi mesi il nome di Andrea Sempio è tornato con forza al centro del dibattito mediatico legato al delitto di Garlasco. La nuova inchiesta della Procura di Pavia ha riacceso i riflettori su una delle vicende giudiziarie più controverse degli ultimi anni, riportando alla luce dettagli, intercettazioni e rapporti personali che oggi vengono nuovamente analizzati dagli investigatori. Ogni movimento della famiglia Sempio, ogni telefonata e ogni contatto vengono passati al setaccio nel tentativo di comprendere se ci siano elementi rimasti nell’ombra durante le prime indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. In questo clima di crescente... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Ecco chi è”. Garlasco, la scoperta sulla zia di Andrea Sempio: cosa salta fuori

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