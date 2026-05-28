Una dottoressa italiana di Medici senza frontiere, che ha avuto contatti con pazienti risultati positivi al virus Ebola in Congo, sarà trasferita all’istituto Spallanzani di Roma. È prevista una quarantena e una sorveglianza attiva per monitorare eventuali sintomi. La decisione è stata presa per garantire il rispetto delle procedure di sicurezza sanitaria. La donna arriverà in Italia nelle prossime ore.

Una dottoressa di Medici senza frontiere entrata in contatto con alcuni pazienti risultati positivi al virus Ebola nel Congo sarà portata all’istituto Spallanzani di Roma per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Lo conferma il ministero della Salute. Nell’ambito della sua attività clinica "è entrata in contatto, il 16 maggio scorso, con pazienti risultati poi positivi. Si tratta, quindi, di un caso di contatto diretto. Il medico ha anche eseguito un intervento chirurgico salvavita d'urgenza, il 18 maggio, su un bambino vittima dell'esplosione di una granata. Il bambino - sottolina la nota - è un caso sospetto di Ebola il cui test non è ancora disponibile". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ebola, rientro in Italia per una dottoressa italiana entrata in contatto con un malato in Congo

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