Un genitore ha chiesto se è normale che un bambino di cinque anni russi frequentemente, a tal punto da svegliarsi e svegliare gli altri. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulla situazione o su eventuali altri sintomi.

Salve, vorrei chiederle se è normale che un bambino di cinque anni russi. Mi sembra che russi molto, tanto che a volte ci svegliamo sentendolo dalla stanza accanto. Quando vado a controllarlo, poi, noto che dorme spesso con la bocca aperta, e quindi la mattina lamenta bruciore alla gola. Il pediatra ha accennato alle adenoidi, ma non abbiamo ancora fatto visite specifiche. Quali sono i segnali che indicano la necessità di approfondire proprio con uno specialista? Grazie. Buongiorno signora, no, non è normale che un bambino di 5 anni russi o che dorma spesso con la bocca aperta. Descrive i sintomi di un’ostruzione delle vie aeree superiori la cui causa più frequente è l’ipertrofia di adenoidi e tonsille. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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la casa delle bambole di Anatoly Moskvin

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