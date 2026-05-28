È stato trovato morto in una scarpata un uomo scomparso da più di due anni. La sua scomparsa aveva lasciato un vuoto tra amici e parenti, e il suo corpo è stato rinvenuto in una zona isolata tra boschi e montagne. Le forze dell'ordine hanno recuperato la salma e avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. La scoperta ha portato alla fine di un lungo periodo di incertezze.

Per oltre due anni quel mistero era rimasto sospeso tra i boschi, le montagne e il silenzio. Una sparizione che aveva lasciato sgomenti amici, familiari e soprattutto il mondo dell’ alpinismo italiano, perché a sparire nel nulla non era stato un escursionista qualunque, ma un uomo considerato da tutti un punto di riferimento assoluto. Da quel 14 novembre 2023, ogni sentiero, ogni dirupo e ogni tratto di vegetazione erano stati battuti senza sosta nella speranza di trovare almeno una traccia. >> Choc in Rai, il conduttore lasciato a casa dopo anni: è caos. Chi prende il suo posto Le ricerche erano andate avanti per mesi con un dispiegamento enorme di uomini e mezzi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “È lui”. Trovato morto in una scarpata dopo una scomparsa durata oltre due anni

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Trovato morto l'uomo scomparso, era in una scarpata. Corpo avvistato da escursionisti a cavallo

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