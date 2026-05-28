Dumfries nel mirino del Barcellona se parte Kounde! Blaugrana disposti a pagare la clausola

Notizia in breve

Il Barcellona sarebbe interessato a Dumfries nel caso in cui Jules Kounde lasciasse il club. La squadra catalana si sarebbe detta disposta a pagare la clausola rescissoria del giocatore olandese. La possibilità di un trasferimento dipende dalla partenza di Kounde, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali su questa operazione. Dumfries è monitorato come possibile sostituto in caso di cessione di Kounde.