Dumfries nel mirino del Barcellona se parte Kounde! Blaugrana disposti a pagare la clausola
Il Barcellona sarebbe interessato a Dumfries nel caso in cui Jules Kounde lasciasse il club. La squadra catalana si sarebbe detta disposta a pagare la clausola rescissoria del giocatore olandese. La possibilità di un trasferimento dipende dalla partenza di Kounde, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali su questa operazione. Dumfries è monitorato come possibile sostituto in caso di cessione di Kounde.
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