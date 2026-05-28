Le riserve di petrolio, attualmente a un livello ancora considerato accettabile, sono al centro di una discussione sulla loro gestione. Finora, queste riserve hanno contribuito a coprire la domanda di energia in periodi di scarsità. La decisione su come procedere con queste riserve sarà presa a breve, considerando la loro quantità e il ruolo che svolgono nel mercato energetico.

Sono ancora a un livello accettabile e finora hanno aiutato a gestire la scarsità di energia per la guerra in Medio Oriente: ma il difficile viene ora Finché la guerra in Medio Oriente prosegue e lo stretto di Hormuz rimane chiuso, all’economia globale continua a mancare quasi tutto il petrolio prodotto dai paesi del Golfo, all’incirca 14 milioni di barili al giorno. A marzo i paesi avanzati avevano tentato di dare almeno una parziale soluzione attraverso un provvedimento storico: era stato stabilito il rilascio di circa 400 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche, il più grande di sempre. Le riserve strategiche di petrolio sono scorte che i paesi tengono proprio per i momenti in cui rischia di non essercene a sufficienza. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Dobbiamo decidere cosa fare con le riserve di petrolio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CRISI ENERGETICA in arrivo Ti spiego cosa ne penso!

Notizie e thread social correlati

Lukaku, parla l'agente: "Lavorerà con la squadra, poi sarà Conte a decidere cosa fare"L'agente di Lukaku ha confermato che l'attaccante belga è tornato a Napoli e si sta allenando con il gruppo.

La Germania sblocca le riserve di petrolioLa Germania ha deciso di sbloccare alcune delle sue riserve strategiche di petrolio per far fronte ai prezzi elevati dell’energia.

Argomenti più discussi: Elezioni comunali Vigevano, il candidato sostenuto da Vannacci supera il 14%; Il poeta Nanni Balestrini e la letteratura elettronica in Italia; Abbiamo detto troppi no allo sviluppo e ora paghiamo il conto; Acerra attende il Papa, storie di speranza e tenacia per far fiorire queste terre.

Dobbiamo decidere cosa fare con le riserve di petrolioSono ancora a un livello accettabile e finora hanno aiutato a gestire la scarsità di energia per la guerra in Medio Oriente: ma il difficile viene ora ... ilpost.it

Il momento in cui dobbiamo partire NON è il momento di decidere di farsi una doccia! reddit