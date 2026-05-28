Prima dell'udienza in tribunale, la difesa dell’unico indagato nell’inchiesta per l’omicidio di una giovane donna ha presentato diverse relazioni tecniche. Queste analisi, redatte da un consulente di parte, contestano le evidenze raccolte dalla Procura. Le perizie mirano a confutare alcune delle prove che avevano portato all’iscrizione nel registro degli indagati. La discussione tra le parti proseguirà in aula nelle prossime settimane.

Ancor prima di arrivare in Tribunale la difesa di Andrea Sempio - unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi - ha depositato una serie di perizie per smontare le prove prodotte dalla Procura. I soliloqui, intercettatati mentre il 38enne si trovava in auto, farebbero riferimento a dialoghi virtuali, nei quali Sempio provava a rispondere ad alta voce a quello che sentiva alla Radio e nei Podcast. Secondo la difesa, i commenti fatti come "falso" oppure "è tutto sbagliato", proverebbero che quei discorsi non sarebbero una confessione ma un commento alle ipotesi formulate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, le relazioni tecniche di Sempio che smentiscono la procura

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Delitto di Garlasco, dopo quasi 4 ore Andrea Sempio lascia la Procura di Pavia

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