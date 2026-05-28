Dall' aperitivo alla paella camminando tra le frazioni | a Villadossola torna la Quatar pass par vila Gourmet
Unire il piacere della tavola alla scoperta del territorio, con un fine benefico. Domenica 31 maggio torna a Villadossola la "Quatar pass par vila Gourmet", giunta alla sua seconda edizione. L'iniziativa propone una passeggiata enogastronomica a tappe che toccherà alcuni dei luoghi più. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Notizie e thread social correlati
Torna il Teatro Gourmet. Dal jazz alla storia del vinoA maggio il Teatro Politeama di Poggibonsi ospita di nuovo il Teatro Gourmet, un evento che combina musica e approfondimenti sulla cultura...
Snowfood Mattias torna a Livigno: cammino gourmet tra natura, racconti e alta cucinaA Livigno, Snowfood Mattias ripropone il suo percorso che combina passeggiate nella natura e momenti di alta cucina.
Birra Messina racconta i 6 trend dell’aperitivo contemporaneoWorld Aperitivo Day: Birra Messina celebra questo iconico momento di consumo attraverso sei trend emergenti che raccontano l’evoluzione dell’aperitivo come rito sociale contemporaneo ... tgcom24.mediaset.it
Dall'aperitivo post lavoro alla gita fuori porta, ecco i 10 momenti Ci sta più amati dagli italianiUn’estate al mare, voglia di remare, fare il bagno al largo, per vedere da lontano gli ombrelloni-oni-oni recita il celebre tormentone di Giuni Russo, Un’estate al mare. Un ritornello iconico che, a ... ilmessaggero.it