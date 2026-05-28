Dall' aperitivo alla paella camminando tra le frazioni | a Villadossola torna la Quatar pass par vila Gourmet

Da novaratoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Unire il piacere della tavola alla scoperta del territorio, con un fine benefico. Domenica 31 maggio torna a Villadossola la "Quatar pass par vila Gourmet", giunta alla sua seconda edizione. L'iniziativa propone una passeggiata enogastronomica a tappe che toccherà alcuni dei luoghi più. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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