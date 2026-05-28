Dalla Resistenza alla Costituzione | Urbinati e Baldissara in dialogo intorno a Nata democratica

Due studiosi hanno discusso del libro “Nata democratica”, analizzando il ruolo della Resistenza come conflitto sia contro i fascisti sia contro l’occupazione nazista durante la guerra di Liberazione. La conversazione ha affrontato aspetti storici e politici legati a quegli anni, senza entrare in giudizi o interpretazioni soggettive. Il dibattito si è concentrato sui fatti e sui documenti storici relativi al periodo tra il 1943 e il 1945, evidenziando la complessità del conflitto civile e militare.

La guerra di Liberazione fu insieme una guerra civile contro i fascisti e una guerriglia contro l’occupante nazista. L’ansia di riscatto e di cambiamento, che avevano originato la Resistenza, costituirono la volontà fondativa della democrazia italiana. Su di essa si innestò e prese forma una. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Gabriella Gribaudi, Guerra aerea: strategie e legittimazione | Dialoghi sulla democrazia

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