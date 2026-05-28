Jannik Sinner è stato costretto a interrompere il match contro Juan Manuel Cerundolo a causa di un malore. Prima dell’incidente, l'italiano dominava il gioco e sembrava destinato a vincere. Tuttavia, durante il secondo set, ha accusato un improvviso problema di salute, che lo ha portato a interrompere il confronto. La partita si è conclusa con la sconfitta di Sinner, che si trovava in vantaggio 5-1 prima dell’interruzione.

Jannik Sinner era in totale controllo della situazione contro Juan Manuel Cerundolo nel match valido per il secondo turno del Roland Garros: dopo aver dominato i primi due set (6-3, 6-2), il fuoriclasse altoatesino si era issato sul 5-1 nella terza frazione ed era a un passo dalla vittoria, nel pieno rispetto del pronostico della vigilia. Proprio quando doveva impegnarsi nell’ultimo sforzo, il numero 1 del mondo è stato frenato: il caldo rovente di Parigi ha debilitato il nostro portacolori, andato visibilmente in difficoltà. Il 24enne è andato al servizio sul 5-2 per chiudere i conti, ma si è toccato il ginocchio destro e non ha messo a segno nemmeno un punto sul suo turno in battuta: diritto in rete e voléee di rovescio sbagliata, seguiti da un doppio fallo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dal 5-1 alla sconfitta: il film e i dettagli del malore di Sinner contro Cerundolo

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Esperto di tennis spiega le conseguenze del malore di Sinner

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Sinner, ancora un malore: il crollo in campo con Cerundolo al Roland GarrosJannik Sinner ha avuto un malore durante il secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo.

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Secondo le previsioni di Tennis Abstract RG, il testa di serie #1 Jannik Sinner ha la stessa probabilità di raggiungere la finale del testa di serie #2 Alexander Zverev di vincere il suo match di secondo turno reddit