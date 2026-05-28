Da indossare sia di giorno che di sera Per brillare di luce propria

Da iodonna.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un top con paillettes, adatto sia di giorno che di sera, è diventato un capo di tendenza per la primavera-estate 2026. Il tessuto lucente e raffinato lo rende un elemento versatile, capace di aggiungere un tocco di luce a qualsiasi outfit. La scelta di indossarlo durante le ore diurne o serali evidenzia la sua natura polivalente, ideale per chi desidera un look elegante senza rinunciare alla comodità.

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V oce del verbo brillare. Sofisticato ed elegante, il top con paillettes si impone come shiny must-have della Primavera Estate 2026. In oro, in argento oppure in colorazioni meno prevedibili come il nero e il rosa cipria, non si indossa più soltanto nelle occasioni speciali, ma anche nella quotidianità. Come abbinare il top a collo alto senza maniche: 5 ispirazioni anni ’90 per look moderni X Leggi anche › Il top anni ’90 che tutte stanno tirando fuori dall’armadio: 5 modi per abbinarlo a primavera Sotto un blazer destrutturato o sopra un paio di jeans, si libera dell’etichetta di “capo da sera” e si trasforma in un alleato versatile, capace di illuminare anche i look più essenziali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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